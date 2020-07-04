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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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İspanyollar duyurdu! 'dan 'ye iki birden

İspanyollar duyurdu! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye iki transfer birden

Kulübü'yle yakın ilişkileri olduğu bilinen Başkanı , Katalan ekibinin genç yıldızları Jean-Clair Todibo ve Wague'nin transferlerini bitirmek için harekete geçti.

'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve önümüzdeki sezon adına planlamalara erkenden başlayan 'de çalışmaları sürüyor.

Gelecek yıl daha genç ve dinamik bir kadroyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte başkan , 'nın 2 genç yıldızına gözünü dikti.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Başkan Koç, genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Wague transferlerini tamamlamak için transferde bizzat devreye girdi. Ali Koç, Barcelona ile bulunan yakın ilişkilerini kullanarak genç yıldızları kadroya katmayı hedefliyor.

SCHALKE'YE PAHALI KAÇTI!

Devre arası transfer döneminde Bundesliga ekibi 04'e kiralanan Jean-Clair Todibo, toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. Schalke'nin 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Barcelona'ya geri döndü.

WAGUE MADDİ KRİZE TAKILDI

Ocak ayında Nice'e kiralanan ise 5 karşılaşmada 2 asist kaydetti. Wague'nin 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanan Fransız ekibi, corona virüsü sonrası yaşanan maddi kriz nedeniyle transferden vazgeçti.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 17:24
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