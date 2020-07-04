İspanyollar duyurdu! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye iki transfer birden
Barcelona Kulübü'yle yakın ilişkileri olduğu bilinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katalan ekibinin genç yıldızları Jean-Clair Todibo ve Wague'nin transferlerini bitirmek için harekete geçti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve önümüzdeki sezon adına planlamalara erkenden başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Gelecek yıl daha genç ve dinamik bir kadroyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, Barcelona'nın 2 genç yıldızına gözünü dikti.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Başkan Koç, genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Wague transferlerini tamamlamak için transferde bizzat devreye girdi. Ali Koç, Barcelona ile bulunan yakın ilişkilerini kullanarak genç yıldızları kadroya katmayı hedefliyor.
SCHALKE'YE PAHALI KAÇTI!
Devre arası transfer döneminde Bundesliga ekibi Schalke 04'e kiralanan Jean-Clair Todibo, toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. Schalke'nin 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Barcelona'ya geri döndü.
WAGUE MADDİ KRİZE TAKILDI
Ocak ayında Nice'e kiralanan Moussa Wague ise 5 karşılaşmada 2 asist kaydetti. Wague'nin 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanan Fransız ekibi, corona virüsü sonrası yaşanan maddi kriz nedeniyle transferden vazgeçti.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 17:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanyollar duyurdu! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye iki transfer birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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