Isla'nın yeni adresi belli oluyor! Komşu'ya...

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Mauricio Isla için Yunan ekibi Panathinaikos'un hedefinde.

Panathinaikos Sportif Direktörü Xavi Roca, Şilili futbolcu hakkında konuşurken ''Transferde kulübün mali yapısı nedeniyle çok hareketli olamayacağız. Bonservisle transfer yapma konusunda imkanlarımız yok. Mauricio Isla ise bu şartlarla birlikte her kulübün kadrosunda görmek isteyeceği bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

''TEKLİF YAPACAĞIZ''

Roca, ''Bütçe konusunda bir limitimiz var ve sıkı sıkıya bu limite bağlı kalmak zorundayız. Yine de teklifimizi yapacağız ve neler olacağını göreceğiz.'' dedi.