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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Isla'nın yeni adresi belli oluyor! Komşu'ya...

Isla'nın yeni adresi belli oluyor! Komşu'ya...

Isla'nın yeni adresi belli oluyor! Komşu'ya...

Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü , 'den ayrılan Mauricio Isla ile ilgilendiklerini doğruladı.

ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Mauricio Isla için Yunan ekibi Panathinaikos'un hedefinde.

Panathinaikos Sportif Direktörü , Şilili futbolcu hakkında konuşurken ''Transferde kulübün mali yapısı nedeniyle çok hareketli olamayacağız. Bonservisle yapma konusunda imkanlarımız yok. Mauricio Isla ise bu şartlarla birlikte her kulübün kadrosunda görmek isteyeceği bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

''TEKLİF YAPACAĞIZ''
Roca, ''Bütçe konusunda bir limitimiz var ve sıkı sıkıya bu limite bağlı kalmak zorundayız. Yine de teklifimizi yapacağız ve neler olacağını göreceğiz.'' dedi.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 17:20
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