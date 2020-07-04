Tahir Karapınar'dan Ferdi Kadıoğlu yorumu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tahir Karapınar'dan Ferdi Kadıoğlu yorumu!

'dan yorumu!

Tahir Karapınar'dan Ferdi Kadıoğlu yorumu!

'yi 'nun golleriyle 2-1 geçen 'de teknik sorumlu maç sonunda açıklamalarda bulundu. Karapınar genç yıldız için, ''İnşallah bu takımın geleceği olacak'' yorumunu yaptı.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini ifade eden Karapınar, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha iyi olabilirdik ama inanılmaz sıcak bir hava var. İki takım da çok mücadele etti. Golü yedikten sonra bocaladık, toparlayamadık. Sonuçta kazandık, mutluyuz. İki perdelik bir oyun oldu, kazandığımız için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha rahat bir oyun çıkarabilirdik. İki takımı da kutluyorum, bu sıcak havada iki takım da çok koştu ve mücadele etti" dedi.

"FERDİ FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ OLACAK"
hakkında da konuşan Karapınar, "Bir aydır buradayım, yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Birkaç genç oyuncu daha oynatabilirdik ancak kazanmamız gerektiği için yapamadık. Genç oyuncularımız çok iyiydi bugün. Ferdi Kadıoğlu çok iyi oynadı, sonra Murat Sağlam'ı aldık. Birkaç genç daha oynatabilirdik ama olmadı çünkü kazanmamız gerekiyordu. Ferdi Kadıoğlu ile birebir ilgileniyoruz, şut atmasını istedik ve o da yaptı. İnşallah 'nin geleceği olacak" şeklinde konuştu.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 23:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tahir Karapınar'dan Ferdi Kadıoğlu yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA