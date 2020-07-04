Tahir Karapınar'dan Ferdi Kadıoğlu yorumu!
Göztepe'yi Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 geçen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar maç sonunda açıklamalarda bulundu. Karapınar genç yıldız için, ''İnşallah bu takımın geleceği olacak'' yorumunu yaptı.
İki takımın da iyi mücadele ettiğini ifade eden Karapınar, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha iyi olabilirdik ama inanılmaz sıcak bir hava var. İki takım da çok mücadele etti. Golü yedikten sonra bocaladık, toparlayamadık. Sonuçta kazandık, mutluyuz. İki perdelik bir oyun oldu, kazandığımız için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha rahat bir oyun çıkarabilirdik. İki takımı da kutluyorum, bu sıcak havada iki takım da çok koştu ve mücadele etti" dedi.
"FERDİ FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ OLACAK"
Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Karapınar, "Bir aydır buradayım, yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Birkaç genç oyuncu daha oynatabilirdik ancak kazanmamız gerektiği için yapamadık. Genç oyuncularımız çok iyiydi bugün. Ferdi Kadıoğlu çok iyi oynadı, sonra Murat Sağlam'ı aldık. Birkaç genç daha oynatabilirdik ama olmadı çünkü kazanmamız gerekiyordu. Ferdi Kadıoğlu ile birebir ilgileniyoruz, şut atmasını istedik ve o da yaptı. İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak" şeklinde konuştu.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 23:49
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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