Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta Gökhan Töre - Emre Belözoğlu kontağı mücadelenin önüne geçti. İkili arasında yaşanan hava topu mücadelesi sonrası yerde kalan Töre, ikinci sarıdan kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı. Söz konusu pozisyonla ilgili ünlü teknik adamdan flaş bir yorum geldi.