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Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta Gökhan Töre - Emre Belözoğlu kontağı mücadelenin önüne geçti. İkili arasında yaşanan hava topu mücadelesi sonrası yerde kalan Töre, ikinci sarıdan kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı. Söz konusu pozisyonla ilgili ünlü teknik adamdan flaş bir yorum geldi.
6 Temmuz 2020 Pazartesi 15:14
Güncelleme: 06.07.2020 15:14
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Gökhan Töre ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan ikili mücadele karşılaşmaya damga vurmuştu.
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Hava topu mücadelesinin ardından sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Şansalan, Gökhan Töre'ye ikinci sarıyı göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Başta Gökhan Töre olmak üzere Yeni Malatyasporlu futbolcular maçın hakemine kırmızı kart itirazında bulunmuştu ancak sonuç değişmedi.
Küme düşmeme savaşı veren Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldığı karşılaşmadan mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kritik bir puan kaybı yaşadı.
Maçın ardından futbol kamuoyu, Emre Belözoğlu'nun Gökhan Töre'nin kendisine bişey yapmadığını hakeme söylemememiş olmasını tartışırken, tecrübeli teknik adam Giray Bulak'tan flaş bir yorum geldi.