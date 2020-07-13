Russell Westbrook'un corona virüsü testi pozitif çıktı!
NBA'de Houston Rockets forması giyen Russell Westbrook'un corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını spor camiasından bir kişiye daha bulaştı. NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'te forma giyen Russell Westbrook, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
31 yaşındaki yıldız isim, karantinaya alındı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Westbrook, karantina altında olduğunu, kendisini çok iyi hissettiğini ve hastalığı atlatıp takım arkadaşlarına katılmayı dört gözle beklediğini söyledi.
Ayrıca takipçilerini maske takması konusunda da uyardı.
July 13, 2020
- 13.07.2020
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