NBA'de corona virüsü şoku! 2 isim... - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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'de corona virüsü şoku! 2 isim...

NBA'de corona virüsü şoku! 2 isim...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü spor dünyasını da yakından etkilerken, yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Son olarak 'de başlayacak olan yeni sezon öncesi kampta bulunan iki oyuncuya gerçekleştirilen corona virüsü testlerinden ikisinin pozitif çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Amerikan 'nde () yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Orlando şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Protokollere uymayarak kamp alanından ayrıldığı tespit edilen söz konusu iki oyuncunun yeniden karantinaya alındığı ifade edildi. ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, 'ten ve 'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyadan açıklamada bulunan Richaun Holmes, kendisine gelen yemeği teslim almak için kamptan kazara ayrıldığını belirterek davranışı yüzünden özür diledi. NBA'de corona virüs salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

Takımlar, sezon hazırlıklarını NBA'in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando'daki kampta sürdürüyor.

  1. 14.07.2020
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