LeBron James'in çaylak kartı 1.8 milyon dolara satıldı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler NBA LeBron James'in çaylak kartı rekor kırdı!

'in çaylak kartı 1.8 milyon dolara satıldı!

LeBron James'in çaylak kartı 1.8 milyon dolara satıldı!

NBA ekibi 'ın yıldız ismi , bu kez farklı bir alanda rekor kırdı. ABD'li süperstarın 2003-2004 çaylak sezonundan kalma koleksiyon kartı, yapılan tam 1 milyon 845 bin dolara satıldı. James'in çaylak kartı şimdiye kadar satın alınan en pahalı kartı olarak tarihe geçti.

'ın süperstarı 'in 2003-04 çaylak sezonundan bir Upper Deck koleksiyon kartı, pazar günü yapılan bir 1 milyon 845 bin dolara satıldı. Kartın, Lob.com CEO'su Leore Avidar'a satıldığı kaydedildi.

James'in çaylak kartı, şimdiye kadar satın alınan en pahalı kartı olarak tarihe geçti.

James için Patch Autograph Parallel koleksiyonunun sadece 23 versiyonu üretilmişti. Kart, Beckett'ten 9.5 derecesinde "iyi durumda" notu aldı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 18:33
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