LeBron James'in çaylak kartı 1.8 milyon dolara satıldı!

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in 2003-04 çaylak sezonundan bir Upper Deck koleksiyon kartı, pazar günü yapılan bir açık artırmada 1 milyon 845 bin dolara satıldı. Kartın, Lob.com CEO'su Leore Avidar'a satıldığı kaydedildi.

James'in çaylak kartı, şimdiye kadar satın alınan en pahalı basketbol kartı olarak tarihe geçti.

James için Patch Autograph Parallel koleksiyonunun sadece 23 versiyonu üretilmişti. Kart, Beckett'ten 9.5 derecesinde "iyi durumda" notu aldı.