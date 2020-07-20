LeBron James'in çaylak kartı 1.8 milyon dolara satıldı!
NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, bu kez farklı bir alanda rekor kırdı. ABD'li süperstarın 2003-2004 çaylak sezonundan kalma koleksiyon kartı, yapılan açık artırmada tam 1 milyon 845 bin dolara satıldı. James'in çaylak kartı şimdiye kadar satın alınan en pahalı basketbol kartı olarak tarihe geçti.
Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in 2003-04 çaylak sezonundan bir Upper Deck koleksiyon kartı, pazar günü yapılan bir açık artırmada 1 milyon 845 bin dolara satıldı. Kartın, Lob.com CEO'su Leore Avidar'a satıldığı kaydedildi.
James'in çaylak kartı, şimdiye kadar satın alınan en pahalı basketbol kartı olarak tarihe geçti.
James için Patch Autograph Parallel koleksiyonunun sadece 23 versiyonu üretilmişti. Kart, Beckett'ten 9.5 derecesinde "iyi durumda" notu aldı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 18:33
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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