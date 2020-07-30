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30 Temmuz 2020, Perşembe
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’de geri sayım

NBA’de geri sayım

Pandemi nedeniyle ara verilen 'de sezonun devamı, yarın basketbolseverlerle buluşacak.

Pandemi nedeniyle ara verilen 'de sezonun devamı, yarın basketbolseverlerle buluşacak. Orlando'da 30 yerine 22 takımın yer alacağı, seyircisiz oynanacak normal sezonda, play-off formatında değişiklik olmadı.

TV+'TA SPOR BAYRAMI
'nin en çok izlenen dijital platformu TV+'ta spor bayramı yaşanacak. Kullanıcıların, tüm kanalları bayrama özel ücretsiz izleyebileceği TV+'ta yeniden başlayan NBA ve F1 heyecanı da sporseverlerle buluşacak.
  1. 30.7.2020
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