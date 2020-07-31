NBA geri döndü! İki maç oynandı
Corona virüsü salgını sebebiyle 11 Mart'ta durdurulan NBA, yeniden basketbolseverlerle buluştu. Lige iki maçta devam edilirken, Los Angeles derbisinde kazanan taraf Lakers oldu.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeniden başladı.
Yaklaşık 5 ay önce durdurulan ve sezonun kalan bölümünün Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanmasına karar verilen NBA'e, 2 maçla devam edildi.
Batı Konferansı lideri Lakers, Los Angeles kenti derbisinde karşılaştığı Clippers'ı, LeBron James'in bitime 12.8 saniye kala attığı basketle 103-101 yendi. Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren Kyle Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.
Clippers'ta Paul George'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Kawhi Leonard'ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
JAZZ GERİDEN GELİP KAZANDI
Utah Jazz, 16 sayı geriye düştüğü New Orleans Pelicans mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı. Jazz'da Jordan Clarkson 23 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Conley 20 sayı ve Rudy Gobert 14 sayı, 12 ribaunt üretti.
Pelicans cephesindeyse Brandon Ingram 23 sayı, 8 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 21 sayıyla maçı tamamladı.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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