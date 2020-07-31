NBA geri döndü! İki maç oynandı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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geri döndü! İki maç oynandı

NBA geri döndü! İki maç oynandı

Corona virüsü salgını sebebiyle 11 Mart'ta durdurulan , yeniden basketbolseverlerle buluştu. Lige iki maçta devam edilirken, derbisinde kazanan taraf Lakers oldu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen Amerikan Basketbol Ligi () yeniden başladı.

Yaklaşık 5 ay önce durdurulan ve sezonun kalan bölümünün Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanmasına karar verilen NBA'e, 2 maçla devam edildi.

Batı Konferansı lideri Lakers, kenti derbisinde karşılaştığı Clippers'ı, 'in bitime 12.8 saniye kala attığı basketle 103-101 yendi. Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren Kyle Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Clippers'ta 'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Kawhi Leonard'ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

JAZZ GERİDEN GELİP KAZANDI

, 16 sayı geriye düştüğü mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı. Jazz'da Jordan Clarkson 23 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Conley 20 sayı ve Rudy Gobert 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

Pelicans cephesindeyse Brandon Ingram 23 sayı, 8 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 21 sayıyla maçı tamamladı.

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  1. 31.07.2020
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