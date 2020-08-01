Kralın dönüşü

Corona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA yeniden başladı. Sporseverlerin futbol heyecanı kısa süreliğine biterken, basketbolun en üst seviyede oynanan ligi NBA'de ilk maçlar oynandı. Ligin kalanının yapılacağı Orlando ESPN Wide World Salonu'nda New Orleans-Utah ve Lakers-Clippers karşılaşmaları oynandı. Utah, 16 sayı geri düştüğü maçı 106-104 kazanmayı bildi.

DAVIS DURDURULAMADI

Batı Konferansı'nda lider Lakers, derbide Clippers'i son saniyelerde mağlup etti. LeBron James, bitime 12.8 saniye galibiyeti getirdi. Maçı 103-101 kazanan Lakers'ta Anthony Davis, 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. LeBron 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, Kyle Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı. Clippers'ta Paul George'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Kawhi Leonard'ın 28 sayısı yetmedi.