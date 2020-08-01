Kralın dönüşü
Corona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA yeniden başladı. Sporseverlerin futbol heyecanı kısa süreliğine biterken, basketbolun en üst seviyede oynanan ligi NBA'de ilk maçlar oynandı.
Corona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA yeniden başladı. Sporseverlerin futbol heyecanı kısa süreliğine biterken, basketbolun en üst seviyede oynanan ligi NBA'de ilk maçlar oynandı. Ligin kalanının yapılacağı Orlando ESPN Wide World Salonu'nda New Orleans-Utah ve Lakers-Clippers karşılaşmaları oynandı. Utah, 16 sayı geri düştüğü maçı 106-104 kazanmayı bildi.
DAVIS DURDURULAMADI
Batı Konferansı'nda lider Lakers, derbide Clippers'i son saniyelerde mağlup etti. LeBron James, bitime 12.8 saniye galibiyeti getirdi. Maçı 103-101 kazanan Lakers'ta Anthony Davis, 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. LeBron 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, Kyle Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı. Clippers'ta Paul George'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Kawhi Leonard'ın 28 sayısı yetmedi.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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