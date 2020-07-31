LaBron James attı Lakers son anlarda Clippers'ı yıktı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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James attı Lakers son anlarda Clippers'ı yıktı!

LaBron James attı Lakers son anlarda Clippers'ı yıktı!

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen NBA'de muhteşem bir gece yaşandı. ve James'in damga vurduğu mücadelede Lakers, Clippers'ı 103-101 mağlup etti.

Batı Konferansının ilk iki sırasında bulunan Lakers ve Los Angeles Clippers, ilk günün son maçında karşı karşıya geldi. Lakers, son anları nefes kesen karşılaşmada rakibini 103-101'lik skor ile mağlup etmeyi başardı. Los Angeles Lakers'ta 34 sayı, 8 ribaund, 4 asist ile mücadele eden , karşılaşmanın yıldızı oldu. Lakers'ta LeBron James, 16 sayı, 11 ribaund, 7 asist ile oynadı

Birinci çeyrek sonucu: 23-35
İkinci çeyrek sonucu: 52-54 (29-19)
Üçüncü çeyrek sonucu: 77-76 (25-22)
Dördüncü çeyrek sonucu: 101-103 (24-27)

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 13:58
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