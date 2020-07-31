LaBron James attı Lakers son anlarda Clippers'ı yıktı!
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen NBA'de muhteşem bir gece yaşandı. Anthony Davis ve LaBron James'in damga vurduğu mücadelede Lakers, Clippers'ı 103-101 mağlup etti.
Batı Konferansının ilk iki sırasında bulunan Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers, ilk günün son maçında karşı karşıya geldi. Lakers, son anları nefes kesen karşılaşmada rakibini 103-101'lik skor ile mağlup etmeyi başardı. Los Angeles Lakers'ta 34 sayı, 8 ribaund, 4 asist ile mücadele eden Anthony Davis, karşılaşmanın yıldızı oldu. Lakers'ta LeBron James, 16 sayı, 11 ribaund, 7 asist ile oynadı
Birinci çeyrek sonucu: 23-35
İkinci çeyrek sonucu: 52-54 (29-19)
Üçüncü çeyrek sonucu: 77-76 (25-22)
Dördüncü çeyrek sonucu: 101-103 (24-27)
- 31.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 13:58
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Yorum
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