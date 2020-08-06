NBA'de Sixers sezonun 41. galibiyetini aldı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler NBA Philadelphia 76ers sezonun 41. galibiyetini aldı

'de Philadelphia 76ers sezonun 41. galibiyetini aldı

NBA'de Philadelphia 76ers sezonun 41. galibiyetini aldı

'de Philadelphia 76ers, 'ı 107-98 yenerek sezonun 41. galibiyetine ulaştı. Sixers'ta ise 30 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, 17, 15, 14 sayıyla skora destek verdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () Philadelphia 76ers, 'ı 107-98 yendi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Orlando şehrindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yeniden başlayan NBA'e 6 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, play-off'a kalmayı garantileyen Sixers, Washington Wizards'ı 9 sayı farkla mağlup ederek sezonun 41. galibiyetine ulaştı.

Aranın ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Sixers'ta ise 30 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, 17, 15, 14 sayıyla skora destek verdi. Oyuna sonradan girerek 18 dakika 29 saniye sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt ve 2 asist kaydetti. Takımın yıldız oyuncularından Ben Simmons ise geçirdiği sakatlığın ardından oyuna geri dönemedi.

NBA'in yeniden başlamasının ardından 4 maçını da kaybeden Wizards'ta Thomas Bryant 19 sayı ve 10 ribaunt, Jerome Robinson 19 sayı, Troy Brown 17 sayı ve 8 ribaunt, Ish Smith 12 sayıyla mücadele etti.

LAKERS KAYBETTİ

, iyi savunma yaptığı maçta, Batı Konferansı'nı lider tamamlamayı önceden garantileyen Lakers'ı 105-86 mağlup etti.

Sezonun 42. galibiyetini elde eden Thunder'da Chris Paul 21 sayıyla takımın en skoreri olurken, Danilo Gallinari 19, Steven Adams 18, Luguentz Dort 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta all-star LeBron James 19 sayı ve 11 ribaunt, Dion Waiters 14 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 124-115

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 126-132

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 98-107

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 86-105

Orlando Magic-Toronto Raptors: 99-109

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 149-115


  1. 06.08.2020
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