Aktüel haberler (11.09.2020)

NBA play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, iki uzatmaya giden mücadelede Boston Celtics'i 125-122 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Los Angeles Clippers, ise Denver Nuggets'ı 96-85 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1'e taşıdı.

MASKE TAKMADI VİRÜSE YAKALANDI

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in (71) koronavirüs testi pozitif çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in Milano'daki Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı ve basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.

AUBA, MESUT'U BİLE GEÇECEK

Arsenal'in Gabonlu yıldızı Aubameyang, haftalık 365 bin pound'luk sözleşme uzatma teklifine yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki forvet, Mesut'u geçerek takımın en çok kazanan ismi olacak. Auba, geçen sezon 44 maçta 29 gol atmıştı.

TBF'YE SPONSOR

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Supradyn Energy ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. İmzalanan anlaşmayla Supradyn Energy, ING Basketbol Süper Ligi'nin "yaşam enerjisi sponsoru" oldu.