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Haberler NBA Aktüel haberler (11.09.2020)

haberler (11.09.2020)

Aktüel haberler (11.09.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

NBA play-off yarı finalinde son şampiyon , iki uzatmaya giden mücadelede 'i 125-122 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. , ise 'ı 96-85 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1'e taşıdı.

MASKE TAKMADI VİRÜSE YAKALANDI
'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in (71) koronavirüs testi pozitif çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in Milano'daki Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı ve basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.

AUBA, MESUT'U BİLE GEÇECEK
'in Gabonlu yıldızı Aubameyang, haftalık 365 bin pound'luk sözleşme uzatma teklifine yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki forvet, Mesut'u geçerek takımın en çok kazanan ismi olacak. Auba, geçen sezon 44 maçta 29 gol atmıştı.

TBF'YE SPONSOR
Türkiye Federasyonu (TBF), ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. İmzalanan anlaşmayla Supradyn Energy, ING Basketbol Süper Ligi'nin "yaşam enerjisi sponsoru" oldu.

  1. 11.9.2020
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