Aktüel haberler (11.09.2020)
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NBA play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, iki uzatmaya giden mücadelede Boston Celtics'i 125-122 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Los Angeles Clippers, ise Denver Nuggets'ı 96-85 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1'e taşıdı.
MASKE TAKMADI VİRÜSE YAKALANDI
Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in (71) koronavirüs testi pozitif çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in Milano'daki Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı ve basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.
AUBA, MESUT'U BİLE GEÇECEK
Arsenal'in Gabonlu yıldızı Aubameyang, haftalık 365 bin pound'luk sözleşme uzatma teklifine yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki forvet, Mesut'u geçerek takımın en çok kazanan ismi olacak. Auba, geçen sezon 44 maçta 29 gol atmıştı.
TBF'YE SPONSOR
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Supradyn Energy ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. İmzalanan anlaşmayla Supradyn Energy, ING Basketbol Süper Ligi'nin "yaşam enerjisi sponsoru" oldu.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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