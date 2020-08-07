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07 Ağustos 2020, Cuma
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Furkan 10 attı

Furkan 10 attı

'de 76ers, Furkan 'ın, 10 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçta Wizards'ı 107-98 yendi. Diğer maçlar: Jazz-Grizzlies: , Spurs-Nuggets: , - Thunder: , Magic-Raptors: , Celtics-Nets: .

'de 76ers, Furkan 'ın, 10 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçta Wizards'ı 107-98 yendi. Diğer maçlar: Jazz-Grizzlies: , Spurs-Nuggets: , - Thunder: , Magic-Raptors: , Celtics-Nets: .

  1. 7.8.2020
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