Furkan 10 attı
NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın, 10 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçta Wizards'ı 107-98 yendi. Diğer maçlar: Jazz-Grizzlies: 124-115, Spurs-Nuggets: 126-132, LA Lakers- Thunder: 86-105, Magic-Raptors: 99-109, Celtics-Nets: 149-115.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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