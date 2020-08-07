Milwaukee Bucks Doğu Konferansı liderliğini garantiledi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

Milwaukee Bucks Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

Milli basketbolcu 'nın da formasını giydiği 'in güçlü ekiplerinden , Doğu Konferansı liderliğini garantiledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , 'i 130-116 yendi. NBA'e 6 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, 23 sayı geriye düştüğü Miami Heat karşılaşmasını 130-116 kazanarak Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitirmeyi garantiledi.

Bucks'ı galibiyete, 33 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Khris Middleton taşıdı. , 6 dakika süre aldığı mücadelede skora katkı yapamadı.

Heat'te Tyler Herro'nun 20 sayı, 5 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

ROCKETS LEBRON'SUZ LAKERS'I MAĞLUP ETTİ

, sağ kasığında ağrısı olan LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan 'ı 113-97 yendi. 'un yokluğunda 39 sayı, 12 asist, 8 ribauntla oynayan Rockets'ın all-star gardı James Harden, sahanın en skoreri oldu. Lakers cephesinde Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaunt, Anthony Davis ise 17 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 140-125

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 114-99

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 130-116

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 111-126

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 115-125

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 113-97

  1. 07.08.2020
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