Milwaukee Bucks Doğu Konferansı liderliğini garantiledi
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA'in güçlü ekiplerinden Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Miami Heat'i 130-116 yendi. NBA'e 6 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, 23 sayı geriye düştüğü Miami Heat karşılaşmasını 130-116 kazanarak Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitirmeyi garantiledi.
Bucks'ı galibiyete, 33 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Khris Middleton taşıdı. Ersan İlyasova, 6 dakika süre aldığı mücadelede skora katkı yapamadı.
Heat'te Tyler Herro'nun 20 sayı, 5 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
ROCKETS LEBRON'SUZ LAKERS'I MAĞLUP ETTİ
Houston Rockets, sağ kasığında ağrısı olan LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Los Angeles Lakers'ı 113-97 yendi. Russell Westbrook'un yokluğunda 39 sayı, 12 asist, 8 ribauntla oynayan Rockets'ın all-star gardı James Harden, sahanın en skoreri oldu. Lakers cephesinde Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaunt, Anthony Davis ise 17 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.
SONUÇLAR
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 140-125
Phoenix Suns-Indiana Pacers: 114-99
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 130-116
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 111-126
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 115-125
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 113-97
- 07.08.2020
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