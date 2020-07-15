Trabzonspor corona virüsü mağduru

Bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren, 36 yıl sonra bir sezonda ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybetmeyen, iç saha ve deplasmanda yenilmeme rekorları kıran Karadeniz devi için 'şampiyonluğa koşuyor' yorumları yapılıyordu. Ölümcül hücum gücü ile ligin en skorer takımı olan Karadeniz devi için tüm dünyayı sarsan coronavirüs salgını milat oldu. Salgın nedeniyle lige verilen 26. Haftada 53 puanla lider olan bordo-mavililer, yaklaşık 3 aylık sürecin ardından büyük düşüş yaşadı. Fırtına, Covid-19 salgınından sonra önemli puanlar kaybetti. Karadeniz ekibi, bu dönemde lige verilen aranın ardından oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında yara aldı. Bordo-mavililer, 6 maçta 9 puan toplayarak 9 puan yitirdi. Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe deplasmanlarından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



ÖNE GEÇMEK YARAMIYOR

Dış sahada Alanyaspor ile 2-2 kalan Karadeniz ekibi, Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Coronavirüs, takımın ahengini bozdu, konsantrasyonunu yerle bir etti. Trabzonspor ayrıca öne geçtiği maçlarda 27 puan bıraktı. Bordo-mavililer, ligde maç içerisinde üstünlük sağladığı karşılaşmaların 12'sinden 3 puanla ayrılamayarak 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 27 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı. Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep ve MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Denizlispor'a (2 maçta) 2-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

Yunus Emre SEL



BİR MAÇ ÜÇ SONUÇ



294 GÜNLÜK SERİ BİTTİ

Karadeniz devinin dış sahadaki tarihi yenilmezlik serisi de son buldu. Bu sezon ilk yenilgisini 23 Eylül 2019'da ligin 5. haftasında Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan Fırtına, 294 gün sonra mağlup oldu. Galatasaray galibiyetiyle üst üste 12. deplasman maçını yenilgisiz tamamlayarak 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3. başarısını gösteren bordo-mavililer, bu başarısını Denizlispor maçında gösteremeyerek 13. maçından puan çıkaramadı. Karadeniz devi yine de dış sahada topladığı 30 puanla en başarılı takım.



ÇİMŞİR İLE İLK YENİLGİ

Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara alan Trabzon'un, Çimşir ile yenilmezlik serileri de son buldu. Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 41 yaşındaki hoca ile ligde 193 gün sonra ilk yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi, Çimşir yönetiminde 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılarak 30 puan topladı.



LİGDE 16 MAÇ SONRA

Trabzonspor'un Süper Lig'de 16 maçlık yenilmezlik serisi de Yukatel Denizlispor maçıyla sona erdi. Ligin 15. haftasında sahasında Yakutel Denizlispor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik alan Karadeniz ekibi, yine Ege temsilcisi karşısında kaybederek seriyi sürdürmeyi başaramadı.



73

Trabzonspor ile 73 maça çıkan Nwakaeme, 25 gol attı ve 22 de asist yaptı. Takıma önemli katkılar sundu.



1

2 Ocak'ta göreve getirilen Hüseyin Çimşir, ligde ilk kez Denizlispor'a mağlup oldu.