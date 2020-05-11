Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros seyircisiz oynanabilir
Corona virüsü (koronavirüs) salgını yüzünden eylül ayına ertelenen ve 4 grand slam turnuvasından biri olan Fransa Açık'ın (Roland Garros) seyircisiz bir şekilde düzenlenebileceği açıklandı.
Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nın seyircisiz düzenlenebileceğini söyledi.
Giudicelli, dört grand slam turnuvasından biri olan Fransa Açık'ın bu yılki akıbeti hakkında Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche'a açıklamalarda bulundu.
Her seçeneği göz önünde bulundurduklarını belirten Giudicelli, "Seyircisiz bile olsa turnuvanın oynanması, yayın hakları ve sponsorluk gelirleri gibi ekonominin bir kısmının dönmesi anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alınmıştı.
Profesyonel tenis müsabakaları, salgın yüzünden 13 Temmuz'a kadar durdurulmuştu. Wimbledon ise iptal edilmişti.
- 11.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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