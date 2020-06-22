Altay Bayındır'a İngiltere Premier Lig'den flaş talip!

Sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan ve gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Altay Bayındır'ın talipleri bitmiyor. Daha önce Ajax'ın istediği iddia edilen Bayındır için bu kez teklif Premier Lig'den... | Son dakika Fenerbahçe haberleri