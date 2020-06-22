Altay Bayındır'a İngiltere Premier Lig'den flaş talip!
Sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan ve gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Altay Bayındır'ın talipleri bitmiyor. Daha önce Ajax'ın istediği iddia edilen Bayındır için bu kez teklif Premier Lig'den... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
22 Haziran 2020 Pazartesi 12:39
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Kuzey İngiltere bölgesinde yayın yapan Examiner, Premier Lig'de sezonun sürpriz takımı olmayı başaran Sheffield United'ın transfer listesini açıkladı.
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Gazetede yer alan habere göre; kalesinde Manchester United'dan kiralık Dean Henderson olan Sheffield United, Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Altay Bayındır'ı istiyor.
Türk kaleci için sezon sonu temasa geçecek olan Sheffield, bütçesine uygun olan ismi transfer etmeye çalışacağı ifade edildi.
Shefield'ın bu isimler dışında Galatasaray ile anılan Steaua Bükreşli Florinel Coman ve Olympiakoslu Omar Elabdellaoui için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.
Yönetici Selahattin Baki'nin 2013-17 yılları arasında yönetim kurulunda yer aldığı İngiliz ekibinin Altay için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.