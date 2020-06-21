Real Sociedad 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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1-2 | MAÇ SONUCU

Real Sociedad 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

ispanya 'nın 30. haftasında 'a konuk olan , zorlu deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Real Madrid'e zaferi getiren golleri Ramos (pen.) ve Benzema kaydetti. ile puanını eşitleyen eflatun-beyazlılar liderliğe yükseldi.

İspanya 'da şampiyonluk mücadelesi veren , 30. haftada konuk olduğu 'ı 2-1 mağlup etti.

(pen.) ve Benzema'nın golleriyle zafere uzanan eflatun-beyazlılar puanını 65'e yükseltip ile puanını eşitlerken, liderliğe yükseldi.

Şampiyonlar Ligi yarışında darbe alan Real Sociedad ise 47 puanda kaldı.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 01:26
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