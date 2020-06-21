Real Sociedad 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU
ispanya La Liga'nın 30. haftasında Real Sociedad'a konuk olan Real Madrid, zorlu deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Real Madrid'e zaferi getiren golleri Ramos (pen.) ve Benzema kaydetti. Barcelona ile puanını eşitleyen eflatun-beyazlılar liderliğe yükseldi.
İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 30. haftada konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.
Sergio Ramos (pen.) ve Benzema'nın golleriyle zafere uzanan eflatun-beyazlılar puanını 65'e yükseltip Barcelona ile puanını eşitlerken, liderliğe yükseldi.
Şampiyonlar Ligi yarışında darbe alan Real Sociedad ise 47 puanda kaldı.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 01:26
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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