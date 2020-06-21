Real Sociedad 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 30. haftada konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Sergio Ramos (pen.) ve Benzema'nın golleriyle zafere uzanan eflatun-beyazlılar puanını 65'e yükseltip Barcelona ile puanını eşitlerken, liderliğe yükseldi.

Şampiyonlar Ligi yarışında darbe alan Real Sociedad ise 47 puanda kaldı.

