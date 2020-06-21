La Liga'nın 30. haftasında Valencia sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilenlenler arasında yerini alıyor. Peki, Valencia-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan La Liga'nın 30. haftasında orta sıralarda yer alan iki takım karşı karşıya gelecek. Pandemi sonrası beklenen performansı sergileyemeyen Valencia, sahasında Osasuna'yı ağırlıyor. Valencia'da Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Francis Coquelin sakatlıkları dolayısıyla, José Gayà ve Lee Kang-In kırmızı kart cezası sebebiyle oynayamayacak. Osasuna'da da Chimy Avila, Facundo Roncaglia, Robert Ibáñez ve Kike Barja maçta forma giyemeyecek.
VALENCIA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Valencia-Osasuna maçı bu akşam saat 20:30'da Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Valencia-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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