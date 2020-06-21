Valencia-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan La Liga'nın 30. haftasında orta sıralarda yer alan iki takım karşı karşıya gelecek. Pandemi sonrası beklenen performansı sergileyemeyen Valencia, sahasında Osasuna'yı ağırlıyor. Valencia'da Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Francis Coquelin sakatlıkları dolayısıyla, José Gayà ve Lee Kang-In kırmızı kart cezası sebebiyle oynayamayacak. Osasuna'da da Chimy Avila, Facundo Roncaglia, Robert Ibáñez ve Kike Barja maçta forma giyemeyecek.

VALENCIA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Osasuna maçı bu akşam saat 20:30'da Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.