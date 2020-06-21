Valencia-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Valencia-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 30. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilenlenler arasında yerini alıyor. Peki, Valencia-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'nın 30. haftasında orta sıralarda yer alan iki takım karşı karşıya gelecek. Pandemi sonrası beklenen performansı sergileyemeyen , sahasında 'yı ağırlıyor. Valencia'da Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Francis Coquelin sakatlıkları dolayısıyla, José Gayà ve Lee Kang-In kırmızı kart cezası sebebiyle oynayamayacak. Osasuna'da da Chimy Avila, Facundo Roncaglia, Robert Ibáñez ve Kike Barja maçta forma giyemeyecek.

VALENCIA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Osasuna maçı bu akşam saat 20:30'da Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

  1. 21.06.2020
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