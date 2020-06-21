Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 30. haftasında Celta Vigo kendi evinde Deportivo Alaves'i ağırlıyor. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını terlettiği Celta Vigo La Liga'da düşme potasında bulunuyor. Celta Vigo, Ligin orta sıralardaki Deportivo Alaves karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Peki, Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'da hem şampiyonluk yarıuşı hem düşme hattı kritik maçlara sahne oluyor. Bu akşam oynanacak olan 3 maçın tamamı büyük öneme sahip. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo mutlak 3 puan parolasıyla Deportivo karşısına çıkacak. Okay Yokuşlu'nun ilk 11 başlaması beklenirken, Celta Vigo'da Segio Alavez ve David Junca maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte de Ruben ve Tomas Pina kırmızı kart cezalısı oldukları için bu akşam sahada olamayacaklar.
CELTA VIGO-DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı bugün 15:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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