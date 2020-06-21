Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 30. haftasında kendi evinde 'i ağırlıyor. Milli futbolcumuz 'nun formasını terlettiği Celta Vigo La Liga'da düşme potasında bulunuyor. Celta Vigo, Ligin orta sıralardaki Deportivo Alaves karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Peki, Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da hem şampiyonluk yarıuşı hem düşme hattı kritik maçlara sahne oluyor. Bu akşam oynanacak olan 3 maçın tamamı büyük öneme sahip. Milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği mutlak 3 puan parolasıyla Deportivo karşısına çıkacak. Okay Yokuşlu'nun ilk 11 başlaması beklenirken, Celta Vigo'da Segio Alavez ve David Junca maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte de Ruben ve Tomas Pina kırmızı kart cezalısı oldukları için bu akşam sahada olamayacaklar.

CELTA VIGO-DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo- maçı bugün 15:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 21.06.2020
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