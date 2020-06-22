Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. sırada yer alan ve Atletico Madrid ile yarışan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefi bulunan Villarreal'e konuk oluyor. Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori Villarreal adına sahaya çıkamayacaklar. Sevilla'da ise eksik bulunmuyor. Sevilla'nın en etkili silahları Ocampos ve Banega'nın 11 başlaması bekleniyor. Konuk ekip Sevilla son 7 lig maçında yenilmedi.

VILLARREAL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Sevilla maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.