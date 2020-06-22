Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 31. haftasında Villarreal evinde Sevilla'yı konuk edecek. Ligde 3. sırada yer alan Sevilla ve UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan Villarreal kritik maçta 3 puan için yarışacak. Maç öncesi futbolseverler tarafından en merak edilen konular arasında maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor. Peki, Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. sırada yer alan ve Atletico Madrid ile yarışan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefi bulunan Villarreal'e konuk oluyor. Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori Villarreal adına sahaya çıkamayacaklar. Sevilla'da ise eksik bulunmuyor. Sevilla'nın en etkili silahları Ocampos ve Banega'nın 11 başlaması bekleniyor. Konuk ekip Sevilla son 7 lig maçında yenilmedi.
VILLARREAL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal-Sevilla maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.
- 22.06.2020
- Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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