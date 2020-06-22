Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında evinde 'yı konuk edecek. Ligde 3. sırada yer alan Sevilla ve UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan Villarreal kritik maçta 3 puan için yarışacak. Maç öncesi futbolseverler tarafından en merak edilen konular arasında maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor. Peki, Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. sırada yer alan ve Atletico Madrid ile yarışan , UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefi bulunan 'e konuk oluyor. Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori Villarreal adına sahaya çıkamayacaklar. Sevilla'da ise eksik bulunmuyor. Sevilla'nın en etkili silahları Ocampos ve Banega'nın 11 başlaması bekleniyor. Konuk ekip Sevilla son 7 lig maçında yenilmedi.

VILLARREAL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Sevilla maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

  1. 22.06.2020
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