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14 Nisan 2020, Salı
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Göbeğine söz geçmiyor

Göbeğine söz geçmiyor

'in 100 milyon euro ödeyerek 'den renklerine bağladığı Eden her tatilden fazla kilolarıyla dönüyordu. Koronavirüs sebebiyle evde olan "Çok fazla yememeye çalışıyorum ama kolay da değil" ifadelerini kullandı. Bu sözler Hazard'ın ligler başlayınca yine kilo problemi yaşayacağı şeklinde yorumlandı.

Real Madrid'in 100 milyon euro ödeyerek 'den renklerine bağladığı Eden her tatilden fazla kilolarıyla dönüyordu. Koronavirüs sebebiyle evde olan "Çok fazla yememeye çalışıyorum ama kolay da değil" ifadelerini kullandı. Bu sözler Hazard'ın ligler başlayınca yine kilo problemi yaşayacağı şeklinde yorumlandı.
  1. 14.4.2020
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