Göbeğine söz geçmiyor
Real Madrid'in 100 milyon euro ödeyerek Chelsea'den renklerine bağladığı Eden Hazard her tatilden fazla kilolarıyla dönüyordu. Koronavirüs sebebiyle evde olan Belçikalı futbolcu "Çok fazla yememeye çalışıyorum ama kolay da değil" ifadelerini kullandı. Bu sözler Hazard'ın ligler başlayınca yine kilo problemi yaşayacağı şeklinde yorumlandı.
- 14.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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