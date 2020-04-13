Achraf Hakimi'den Real Madrid açıklaması! Geri dönecek mi?
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Real Madrid'de bulunan Achraf Hakimi, geleceği hakkında kararı İspanyol ekibiyle görüştükten sonra vereceğini söyledi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Achraf Hakimi, geleceği ile ilgili konuştu.
Hakimi, İspanyol radyosu Cadena Ser'e yaptığı açıklamada, Avrupalı kulüplerin kendisiyle ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Borussia Dortmund'la olan sözleşmesinin haziran ayında biteceğini hatırlatan 21 yaşındaki Faslı oyuncu, "Teorik olarak Real Madrid'e dönmek zorundayım. Haziranda bir karar vermem gerekiyor ve bu benim kariyerim için çok büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.
İspanyol ekibiyle henüz iletişime geçmediğini kaydeden Hakimi, "Yakın zamanda bazı görüşmeler yapacağız ve benim için en iyisinin ne olduğuna karar vereceğiz." yorumunu yaptı.
Real Madrid'in 2018 yılında Borussia Dortmund'a kiraladığı Hakimi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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