Mainz 0-0 Schalke 04 | ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga'da ilk 4'e girip sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirmek isteyen Schalke 04, 22. haftada konuk olduğu Mainz ile 0-0 berabere kaldı. Schalke'de maça yedek kulübesinde başlayan Ozan Kabak ile Ahmed Kutucu ikinci yarıda şans buldu.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Mainz ile ilk 3'ü hedefleyen Schalke 04 karşı karşıya geldi.
İki takımın da birçok net fırsattan yararlanamadığı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Ligde oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Schalke puanını 36'ya çıkardı.
Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Mainz ise puanını 22 yaptı.
Schalke'de maça kulübede başlayan milli oyunculardan Ozan Kabak 63. dakikada Todibo'nun yerine oyuna girerken, Ahmed Kutucu da 75'te Benite Raman'ın yerine oyuna dahil oldu.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 22:26
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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