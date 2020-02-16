Mainz 0-0 Schalke 04 | ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Mainz ile ilk 3'ü hedefleyen Schalke 04 karşı karşıya geldi.

İki takımın da birçok net fırsattan yararlanamadığı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Schalke puanını 36'ya çıkardı.

Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Mainz ise puanını 22 yaptı.

Schalke'de maça kulübede başlayan milli oyunculardan Ozan Kabak 63. dakikada Todibo'nun yerine oyuna girerken, Ahmed Kutucu da 75'te Benite Raman'ın yerine oyuna dahil oldu.