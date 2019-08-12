Real Madrid ile Barcelona'nın Neymar kapışması

Neymar La Liga'ya geri dönüyor... Barcelona'dan 222 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını eline alan Brezilyalı futbolcu, Fransa'da umduğunu bulamamıştı.

Transfer görüşmesi yapmak için izin isteyen yıldız futbolcu, ligin 1. haftasında oynanan Nimes karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

PSG: NEYMAR TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR

Fransız ekibinde mutsuz olan Neymar'ın kadrodan çıkarıldığını belirten PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında oynamayacak. Yapılan görüşmeler eskisine oranla daha ciddi ancak henüz anlaşma yok. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ZİDANE: 2 EYLÜL'E KADAR HER ŞEY OLABİLİR

Barcelona'nın yanı sıra Real Madrid'in de transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan teknik direktör Zidane, "2 Eylül'e (Transfer döneminin kapanış tarihi) kadar her şey olabilir" diyerek Neymar'ı istediğini açıkça söyledi.

AVUKAT BARÇA TESİSLERİNDE

Ancak Brezilyalı oyuncunun PSG'ye transferinde, 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin La Liga yönetimine ödenmesinde aracı olan avukat Juan Crespo'nun Barcelona tesislerinde görüntülenmesi kafaları karıştırdı.

Yıldız futbolcunun hangi kulübe transfer olacağı merak konusu.