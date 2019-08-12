Real Madrid ile Barcelona'nın Neymar kapışması

Transfer görüşmesi yaptığı için PSG'nin bu haftaki maç kadrosuna alınmayan Neymar, İspanya'nın iki devini peşine taktı. Zidane'ın "2 Eylül'e kadar her şey olabilir dediği yıldız futbolcunun avukat Barcelona tesislerinde görüntülendi.
Neymar La Liga'ya geri dönüyor... Barcelona'dan 222 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını eline alan Brezilyalı futbolcu, Fransa'da umduğunu bulamamıştı.
Transfer görüşmesi yapmak için izin isteyen yıldız futbolcu, ligin 1. haftasında oynanan Nimes karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.
PSG: NEYMAR TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR
Fransız ekibinde mutsuz olan Neymar'ın kadrodan çıkarıldığını belirten PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında oynamayacak. Yapılan görüşmeler eskisine oranla daha ciddi ancak henüz anlaşma yok. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
ZİDANE: 2 EYLÜL'E KADAR HER ŞEY OLABİLİR
Barcelona'nın yanı sıra Real Madrid'in de transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan teknik direktör Zidane, "2 Eylül'e (Transfer döneminin kapanış tarihi) kadar her şey olabilir" diyerek Neymar'ı istediğini açıkça söyledi.
AVUKAT BARÇA TESİSLERİNDE
Ancak Brezilyalı oyuncunun PSG'ye transferinde, 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin La Liga yönetimine ödenmesinde aracı olan avukat Juan Crespo'nun Barcelona tesislerinde görüntülenmesi kafaları karıştırdı.
Yıldız futbolcunun hangi kulübe transfer olacağı merak konusu.
- 12.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Real Madrid ile Barcelona'nın Neymar kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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