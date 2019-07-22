100 milyon euroluk göbek! Dünya Eden Hazard'ı konuşuyor... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri 100 milyon euroluk göbek! Dünya Eden Hazard'ı konuşuyor...

100 milyon euroluk göbek! Dünya Eden 'ı konuşuyor...

100 milyon euroluk göbek! Dünya Eden Hazard'ı konuşuyor...

Eden tatil dönüşü yaşadığı kilo problemlerine devam ediyor... ’in 100 milyon euro karşılığında sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

100 milyon euro karşılığında 'den gelen Belçikalı yıldız, takımının kamp kadrosunda kilolu görüntüsüyle dikkat çekti. Hazırlık maçlarında boy göstermeye başlayan ve önünde ilk sınavını veren , göbekli fotoğraflarıyla sosyal medyada gündemi belirledi.

Daha önce Chelsea ile de sezon başı kamplarında sürekli yağ ve kilo problemi çeken tecrübeli oyuncu, aynı sorunu 'de de sürdürdü.

Harry Kane'den inanılmaz gol! Orta sahadan avladı

  1. 22.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

100 milyon euroluk göbek! Dünya Eden Hazard'ı konuşuyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN