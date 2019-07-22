100 milyon euroluk göbek! Dünya Eden Hazard'ı konuşuyor...

100 milyon euro karşılığında Chelsea'den gelen Belçikalı yıldız, takımının kamp kadrosunda kilolu görüntüsüyle dikkat çekti. Hazırlık maçlarında boy göstermeye başlayan ve Bayern Münih önünde ilk sınavını veren Hazard, göbekli fotoğraflarıyla sosyal medyada gündemi belirledi.

Daha önce Chelsea ile de sezon başı kamplarında sürekli yağ ve kilo problemi çeken tecrübeli oyuncu, aynı sorunu Real Madrid'de de sürdürdü.