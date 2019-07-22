100 milyon euroluk göbek! Dünya Eden Hazard'ı konuşuyor...
Eden Hazard tatil dönüşü yaşadığı kilo problemlerine devam ediyor... Real Madrid’in 100 milyon euro karşılığında sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.
100 milyon euro karşılığında Chelsea'den gelen Belçikalı yıldız, takımının kamp kadrosunda kilolu görüntüsüyle dikkat çekti. Hazırlık maçlarında boy göstermeye başlayan ve Bayern Münih önünde ilk sınavını veren Hazard, göbekli fotoğraflarıyla sosyal medyada gündemi belirledi.
Daha önce Chelsea ile de sezon başı kamplarında sürekli yağ ve kilo problemi çeken tecrübeli oyuncu, aynı sorunu Real Madrid'de de sürdürdü.
- 22.07.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
100 milyon euroluk göbek! Dünya Eden Hazard'ı konuşuyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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