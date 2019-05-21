Osasuna yeniden La Liga'da

İspanya La Liga'ya yükselen ilk takım, iki yıl önce bu lige veda eden Osasuna oldu. Sahasında Cadix'e karşı oynadığı mücadelede 0-0 berabere kalan Osasuna, Albacete'nin evinde Granada'yı ağırladığı ve 1-0 mağlup olduğu mücadele sonrası bitime 3 hafta kala ligi ilk ikide bitirmeyi garantiledi.

Düşmesinden yalnızca iki yıl sonra yeniden birinci lige çıkan Osasuna'da taraftarlar maç sonu büyük sevinç yaşadı.

2000 ile 2014 yılları arasıda aralıksız 14 sene La Liga'da mücadele eden İspanyol ekibi, küme düşmesinden iki yıl sonra 2016'da tekrar yükselmiş ancak bir yıl sonra tekrar ikinci lige düşmüştü.