Osasuna yeniden La Liga'da
21 Mayıs 2019, Salı
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Osasuna yeniden La Liga'da

İki yıl önce Birinci Ligi'ne veda eden , 2'de bitime 3 hafta kala ilk ikide kalmayı garantiliyerek yeniden La Liga'ya yükseldi. Osasuna böylece birinci lige çıkan ilk takım oldu.

'ya yükselen ilk takım, iki yıl önce bu lige veda eden oldu. Sahasında Cadix'e karşı oynadığı mücadelede 0-0 berabere kalan Osasuna, Albacete'nin evinde Granada'yı ağırladığı ve 1-0 mağlup olduğu mücadele sonrası bitime 3 hafta kala ligi ilk ikide bitirmeyi garantiledi.

Düşmesinden yalnızca iki yıl sonra yeniden birinci lige çıkan Osasuna'da taraftarlar maç sonu büyük sevinç yaşadı.

2000 ile 2014 yılları arasıda aralıksız 14 sene La Liga'da mücadele eden İspanyol ekibi, küme düşmesinden iki yıl sonra 2016'da tekrar yükselmiş ancak bir yıl sonra tekrar ikinci lige düşmüştü.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 09:41
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