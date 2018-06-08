Enes Ünal ameliyat oldu
İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal kasığından ameliyat oldu.
21 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli" dedi.
- 8.6.2018 21:53
- Güncelleme: 8.6.2018 21:57
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Enes Ünal ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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