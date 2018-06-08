Enes Ünal ameliyat oldu – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    ameliyat oldu

    Enes Ünal ameliyat oldu

    'nın Villarreal takımında forma giyen Milli futbolcu kasığından ameliyat oldu.

    21 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
    Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli" dedi.

    1. 8.6.2018 21:53
    2. Güncelleme: 8.6.2018 21:57
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