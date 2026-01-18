Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa evinde kaybetti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadelede gülen taraf, konuk ekip Everton oldu.

Karşılaşmanın tek golü 59. dakikada Thierno Barry'den geldi. Bu golle Everton, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ligde oynadığı son iki maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Aston Villa, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Everton ise puanını 32'ye yükseltti.

ASTON VILLA'NIN ROTASI İSTANBUL

Aston Villa, hafta içinde Avrupa arenasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. İngiliz ekibi, bu maçın ardından ligde Newcastle United deplasmanına gidecek. Everton ise gelecek hafta sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.