CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa evinde kaybetti!

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa evinde kaybetti!

Premier Lig’in 22. haftasında Aston Villa’ya konuk olan Everton, Thierno Barry’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 21:35 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 22:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa evinde kaybetti!

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadelede gülen taraf, konuk ekip Everton oldu.

Karşılaşmanın tek golü 59. dakikada Thierno Barry'den geldi. Bu golle Everton, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ligde oynadığı son iki maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Aston Villa, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Everton ise puanını 32'ye yükseltti.

ASTON VILLA'NIN ROTASI İSTANBUL

Aston Villa, hafta içinde Avrupa arenasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. İngiliz ekibi, bu maçın ardından ligde Newcastle United deplasmanına gidecek. Everton ise gelecek hafta sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

Tedesco: İlk yarı çok kötüydük!
Szymanski Fransa yolcusu!
DİĞER
Süper Lig’de biten transferler! Manchester United'dan Türkiye'ye
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Deyrizor düştü harita değişti: Ateşkes imzalandı!
G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber!
Tedesco çok sinirlendi! Saha kenarında montunu fırlattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar: Taktik değiştrikdik ve maçı kazandık! Skriniar: Taktik değiştrikdik ve maçı kazandık! 22:21
Talisca: Tek odağımız kendi işimiz! Talisca: Tek odağımız kendi işimiz! 22:16
Musaba: F.Bahçe'de oynamak herkese nasip olmaz! Musaba: F.Bahçe'de oynamak herkese nasip olmaz! 22:14
Eczacıbaşı VakıfBank deplasmanında kazandı! Eczacıbaşı VakıfBank deplasmanında kazandı! 22:02
F.Bahçe zirveye bir adım daha yaklaştı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe zirveye bir adım daha yaklaştı! İşte güncel puan durumu 21:57
F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! 21:47
Daha Eski
Everton tek golle kazandı! Everton tek golle kazandı! 21:35
Tedesco çok sinirlendi! Saha kenarında montunu fırlattı Tedesco çok sinirlendi! Saha kenarında montunu fırlattı 21:33
Folcarelli: Bu galibiyet tek bir hedefe... Folcarelli: Bu galibiyet tek bir hedefe... 21:19
Ümraniyespor’dan gövde gösterisi! Ümraniyespor’dan gövde gösterisi! 21:10
G.Saray'a transferde ret! Hollanda devi kapıyı kapattı G.Saray'a transferde ret! Hollanda devi kapıyı kapattı 21:02
Atletico Madrid evinde kazandı! Atletico Madrid evinde kazandı! 20:19