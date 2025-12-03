Arsenal-Brentford maçı detayları: Saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'in 14. haftasında lider Arsenal, evinde Brentford'u ağırlayacak. 14 haftanın 9'unu galibiyetle kapatarak zirveye yerleşen Mikel Arteta'nın öğrencileri, Chelsea ile 1-1'lik beraberlikle hayal kırıklığına uğradı. Deplasmanda aldığı beraberliği tarafına unutturmak isteyen ev sahibi ekip, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Brentford ise 19 puanla yer aldığı sırasını sağlamlaştırmanın peşinde. Ligin başarılı ekiplerinden Keith Andrews'in öğrencileri, Arsenal karşısında şansını deneyecek. Peki Arsenal-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Brentford maçı, 3 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.Emirates Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Tony Harrington yönetecek.

Arsenal-Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-Brentford maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal-Brentford MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry; Yarmoliuk, Henderson; Damsgaard; Ouattara, Thiago