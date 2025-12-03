Arsenal-Brentford maçı detayları: Saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Arsenal, Premier Lig'in bu sezondaki 14. maçında Brentford'u konuk edecek. 30 puanla zirveyi liderliği elinden bırakmayan ev sahibi ekip, son maçında Chelsea ile aldığı beraberliği taraftarına unutturmak için mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Brentford ise 19 puanla 12. sıraya yerleşti. Puan tablosundaki yerini korumak isteyen konuk takım, rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet arayışında. Arsenal-Brentford maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:00
Arsenal-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 14. haftasında lider Arsenal, evinde Brentford'u ağırlayacak. 14 haftanın 9'unu galibiyetle kapatarak zirveye yerleşen Mikel Arteta'nın öğrencileri, Chelsea ile 1-1'lik beraberlikle hayal kırıklığına uğradı. Deplasmanda aldığı beraberliği tarafına unutturmak isteyen ev sahibi ekip, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Brentford ise 19 puanla yer aldığı sırasını sağlamlaştırmanın peşinde. Ligin başarılı ekiplerinden Keith Andrews'in öğrencileri, Arsenal karşısında şansını deneyecek. Peki Arsenal-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Brentford maçı, 3 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.Emirates Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Tony Harrington yönetecek.

Arsenal-Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-Brentford maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal-Brentford MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry; Yarmoliuk, Henderson; Damsgaard; Ouattara, Thiago

