Newcastle United-Tottenham CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında heyecan, Newcastle United ile Tottenham arasında oynanacak kritik mücadeleye odaklanıyor. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, ligde son maçını kazanarak moral depoladı ve bu önemli karşılaşmadan da galip ayrılıp puanını 21'e yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan Thomas Frank önderliğindeki Tottenham, oynadığı son 3 maçını kaybederek zor günler geçiriyor. Siyah-beyazlı rakibine karşı kötü gidişe son verip çıkışa geçmek isteyen "Spurs", aynı puana sahip Newcastle karşısında mutlaka puan ya da puanlar kazanmak istiyor. Peki, Newcastle United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanacak Newcastle United-Tottenham maçı 2 Aralık Salı günü saat 23.15'te başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-Tottenham maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar, Burn; Miley, Tonali, Guimaraes; Murphy, Woltemade, Gordon

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Sarr; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani