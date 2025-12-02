CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United-Tottenham CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Tottenham CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Eddie Howe yönetiminde son maçını kazanan ev sahibi ekip, kritik mücadeleden üstün ayrılıp puanını 21'e yükseltmeyi amaçlıyor. Son 3 maçını da kaybeden Thomas Frank ve öğrencileri ise aynı puana sahip rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Futbolseverler merakla, "Newcastle United-Tottenham maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Newcastle United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:32
Newcastle United-Tottenham CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında heyecan, Newcastle United ile Tottenham arasında oynanacak kritik mücadeleye odaklanıyor. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, ligde son maçını kazanarak moral depoladı ve bu önemli karşılaşmadan da galip ayrılıp puanını 21'e yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan Thomas Frank önderliğindeki Tottenham, oynadığı son 3 maçını kaybederek zor günler geçiriyor. Siyah-beyazlı rakibine karşı kötü gidişe son verip çıkışa geçmek isteyen "Spurs", aynı puana sahip Newcastle karşısında mutlaka puan ya da puanlar kazanmak istiyor. Peki, Newcastle United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanacak Newcastle United-Tottenham maçı 2 Aralık Salı günü saat 23.15'te başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-Tottenham maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar, Burn; Miley, Tonali, Guimaraes; Murphy, Woltemade, Gordon

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Sarr; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani

