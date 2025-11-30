Chelsea - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig Chelsea-Arsenal maçı canlı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Chelsea-Arsenal mücadelesini canlı takip etmek isteyenler için maç saati, yayın platformu, şifresiz yayın durumu ve tüm maç detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:03
Chelsea - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Chelsea - Arsenal maçı detayları! Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, haftanın en kritik karşılaşması olarak gösterilen Chelsea - Arsenal derbisi için geri sayım başladı. Hem İngiltere'de hem de dünya genelinde milyonlarca futbolseverin takip edeceği bu mücadele, şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Stamford Bridge'de oynanacak olan dev maçta Chelsea, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Son maçlarda ritmini bulmaya başlayan mavi-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılıp yükselişini sürdürmek istiyor. Öte yandan Arsenal ise Mikel Arteta yönetiminde son yılların en istikrarlı sezonlarından birini geçiriyor ve zirve yarışını sürdürmek için bu maçtan mutlaka puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea-Arsenal maçı, 30 Kasım Pazar günü (bugün) oynanacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea - Arsenal maçı, saat 19:30'da başlayacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ve Arsenal'in karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ - MAÇI TAKİP ET!

Chelsea'nin maç paylaşımı

Arsenal'in maç paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

