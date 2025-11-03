Sunderland-Everton maçı izle: Sunderland-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Sunderland ile Everton karşı karşıya gelecek. Sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Regis Le Bris'in öğrencileri, evinde oynayacağı maçı kazanarak 2. sıraya yükselmek istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen David Moyes yönetimindeki Everton ise puanını 14'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler özellikle, "Sunderland-Everton maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sunderland-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 11:38
Sunderland-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 10. haftası, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Sunderland, taraftarı önünde Everton'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Regis Le Bris yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, iyi gidişatını sürdürerek bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılmayı ve puan tablosunda ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Everton cephesi ise bu zorlu deplasmanda puan kaybına tahammül etmiyor. David Moyes'un öğrencileri, sahadan üç puanla ayrılıp toplamda 14 puana ulaşarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Peki, Sunderland-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanacak Sunderland-Everton maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Sunderland Işık Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUNDERLAND-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo; Xhaka, Geertruida, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

