CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Brighton maçı detayları | Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Brighton maçı detayları | Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Machester United, Premier Lig'in 9. haftasında Brighton ile kozlarını paylaşacak. Old Traffor'daki nefes kesici mücadelede, 13 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, ligdeki 5. galibiyeti için mücadele edecek. Brighton ise 12 puan ve +1 averajla 10. sırada yer alıyor. Bu sezon 3 galibiyet alan konuk ekip, deplasmanda 2. kez galip gelmek istiyor. Peki Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 11:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United - Brighton maçı detayları | Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, Brighton'ı konuk ediyor. Brighton ile oynadığı son yedi lig maçının altısını kaybeden ev sahibi, üst üste 3. Premier Lig galibiyet için sahaya çıkacak. İkili Ocak ayından bu yana ilk kez karşı karşıya gelirken son mücadelede Brighton, rakibine deplasmanda 3-1'lik üstünlük sağlamıştı. Peki Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Brighton maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak.Old Trafford'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

Manchester United - Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Brighton maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Anthony Taylor düdük çalacak.

Manchester United - Brighton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Lammenler; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadıoğlu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck

G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak!
Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 'rekortmen' golcü! Ara transferin ilk bombası yolda...
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı
F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca!
G.Saray'ın Hakan rüyası sürüyor! Transfere yeşil ışık yaktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? 11:04
Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! 11:03
Newcastle United - Fulham maçı detayları! Newcastle United - Fulham maçı detayları! 10:34
Trabzonspor - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler! Trabzonspor - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler! 10:37
F.Bahçe'nin güncel borcu belli oldu! F.Bahçe'nin güncel borcu belli oldu! 10:41
G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak! G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak! 10:43
Daha Eski
Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? 08:43
Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları! Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları! 08:49
Sarıyer - Manisa FK maçı detayları! Sarıyer - Manisa FK maçı detayları! 09:14
Adana Demirspor - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Van Spor FK maçı hangi kanalda? 09:26
Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi! Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi! 09:40
Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış! Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış! 09:44