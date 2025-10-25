Manchester United - Brighton maçı detayları | Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, Brighton'ı konuk ediyor. Brighton ile oynadığı son yedi lig maçının altısını kaybeden ev sahibi, üst üste 3. Premier Lig galibiyet için sahaya çıkacak. İkili Ocak ayından bu yana ilk kez karşı karşıya gelirken son mücadelede Brighton, rakibine deplasmanda 3-1'lik üstünlük sağlamıştı. Peki Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Brighton maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak.Old Trafford'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

Manchester United - Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Brighton maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Anthony Taylor düdük çalacak.

Manchester United - Brighton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Lammenler; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadıoğlu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck