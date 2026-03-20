CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

Dünya Kupası Play-Off’unda mücadele edecek A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 14:07 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 14:31
A Milli Takımımız, 26 Mart Perşembe günü saat 20.0'de Dünya Kupası Play-Off yarı final mücadelesinde Romanya'ya karşı mücadele edecek. Bu turun geçilmesi halinde final turunda; Slovakya-Kosova mücadelesinin galibi ile 31 Mart Salı günü oynayacak. Karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu da açıklandı.

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio'ya kötü haber! Marco Asensio'ya kötü haber! 14:28
Noa Lang'a milli davet! Noa Lang'a milli davet! 14:22
Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı yayın bilgisi! 14:11
A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! 14:07
Terim'den Rumen basınına flaş açıklamalar! Terim'den Rumen basınına flaş açıklamalar! 12:50
UEFA sözcüsünden Noa Lang açıklaması! UEFA sözcüsünden Noa Lang açıklaması! 12:18
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Ramazan Bayramı mesajı Dursun Özbek'ten Ramazan Bayramı mesajı 12:11
RB Leipzig-Hoffenheim maçı hangi kanalda? RB Leipzig-Hoffenheim maçı hangi kanalda? 12:01
F.Bahçe'nin transfer planı belli oldu! F.Bahçe'nin transfer planı belli oldu! 11:47
Lens-Angers maçı ne zaman? Lens-Angers maçı ne zaman? 11:39
Genoa-Udinese maçı tüm detayları! Genoa-Udinese maçı tüm detayları! 11:14
Mehmet Akif Üstündağ'dan Ramazan Bayramı mesajı Mehmet Akif Üstündağ'dan Ramazan Bayramı mesajı 11:07