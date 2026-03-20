A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takımımız, 26 Mart Perşembe günü saat 20.0'de Dünya Kupası Play-Off yarı final mücadelesinde Romanya'ya karşı mücadele edecek. Bu turun geçilmesi halinde final turunda; Slovakya-Kosova mücadelesinin galibi ile 31 Mart Salı günü oynayacak. Karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu da açıklandı.
KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) March 20, 2026