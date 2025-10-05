CANLI SKOR ANA SAYFA
Everton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. hafta maçında Everton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Krtik maçta 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Everton-Crystal Palace maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Everton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 09:57
Everton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Everton sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde sürdürmeyi isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Everton-Crystal Palace maçı nasıl izlenir?". İşte, Everton-Crystal Palace maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

EVERTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Everton-Crystal Palace maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

EVERTON-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

