CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Manchester City - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Manchester City, evinde Burnley'i ağırlayacak. Etihad Stadium'da oynanacak karşılaşmada Robert Jones düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City - Burnley maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City - Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Burnley: Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman; Tchaouna, Cullen, Ugochukwu, Anthony; Foster

ASpor CANLI YAYIN

İşte Alvarez'in son durumu!
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Aynadaki Yabancı’dan yeni tanıtım!
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu
Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Villarreal - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 11:54
Mallorca - Alaves maçı hangi kanalda? Mallorca - Alaves maçı hangi kanalda? 11:51
Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? 11:44
Getafe - Levante maçı hangi kanalda? Getafe - Levante maçı hangi kanalda? 11:40
Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında..." Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında..." 11:29
Tottenham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Tottenham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 11:07
Daha Eski
Nottingham Forest - Sunderland maçı hangi kanalda? Nottingham Forest - Sunderland maçı hangi kanalda? 11:01
Cagliari - Inter maçı detayları! Cagliari - Inter maçı detayları! 10:59
Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? 10:57
Leeds United - Bournemouth maçı hangi kanalda? Leeds United - Bournemouth maçı hangi kanalda? 10:53
Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 10:52
Juventus - Atalanta maçı detayları! Juventus - Atalanta maçı detayları! 10:37