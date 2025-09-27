Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Manchester City - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Manchester City, evinde Burnley'i ağırlayacak. Etihad Stadium'da oynanacak karşılaşmada Robert Jones düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City - Burnley maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City - Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Burnley: Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman; Tchaouna, Cullen, Ugochukwu, Anthony; Foster