Liverpool 2-1 Everton | MAÇ SONUCU-ÖZET

Liverpool 2-1 Everton | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında oynanan Merseyside derbisinde Liverpool, sahasında Everton’ı ağırladı. Ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 16:47
Liverpool 2-1 Everton | MAÇ SONUCU-ÖZET

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 11. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 29. dakikada Hugo Ekitike'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Liverpool, soyunma odasına 2-0'lık avantajla girdi.

İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Everton, 58. dakikada Idrissa Gueye'nin attığı golle umutlandı. Kalan bölümde savunmada disiplinli kalan Liverpool, derbiyi 2-1 kazanarak taraftarını sevince boğdu.

Maçın yıldızı Ryan Gravenberch oldu. Hollandalı yıldız orta saha oyuncusu, hem gol atıp hem de asist yaparak Merseyside derbisinde bunu başaran en genç futbolcu unvanını elde etti.

Liverpool, aldığı galibiyetle 5 maç sonunda yoluna namağlup devam ederken, Everton 7 puanda kaldı.

