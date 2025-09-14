CANLI SKOR ANA SAYFA
Burnley 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Burnley 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Burnley deplasmanına konuk oldu. Merseyside ekibi mücadeleyi 1-0 kazanarak ligde bu sezon çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:20
Burnley 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Burnley'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Merseyside ekibine galibiyeti getiren gol 90+5. dakikada Mohamed Salah'tan geldi.

Burnley'de Lesley Ugochukwu 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool, bu sezon ligde çıktığı üst üste 4. maçtan da galibiyetle ayrılarak 12 puana yükseldi ve zirvede yer aldı. Burnley ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Burnley, sahasında Nottingham Forest'ı; Liverpool ise Merseyside derbisinde sahasında Everton'ı ağırlayacak.

