Burnley 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Burnley'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Merseyside ekibine galibiyeti getiren gol 90+5. dakikada Mohamed Salah'tan geldi.

Burnley'de Lesley Ugochukwu 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool, bu sezon ligde çıktığı üst üste 4. maçtan da galibiyetle ayrılarak 12 puana yükseldi ve zirvede yer aldı. Burnley ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Burnley, sahasında Nottingham Forest'ı; Liverpool ise Merseyside derbisinde sahasında Everton'ı ağırlayacak.