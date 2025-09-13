Newcastle United-Wolverhampton maçı izle | Newcastle United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Newcastle United ile Wolverhampton karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Öte yandan, Vitor Pereira ile çıkış arayan Wolverhampton, deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Newcastle United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNİTED-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Newcastle United-Wolverhampton maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNİTED-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

ST James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Wolverhampton maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.