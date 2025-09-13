CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United-Wolverhampton maçı izle | Newcastle United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Wolverhampton maçı izle | Newcastle United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Newcastle United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Eddie Howe yönetiminde 3 puan alarak milli ara sonrası moralli başlamayı hedefleyen Newcastle United, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Vitor Pereira önderliğinde Wolverhampton ise zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Newcastle United-Wolverhampton maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Newcastle United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 11:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United-Wolverhampton maçı izle | Newcastle United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Newcastle United ile Wolverhampton karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Öte yandan, Vitor Pereira ile çıkış arayan Wolverhampton, deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Newcastle United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNİTED-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Newcastle United-Wolverhampton maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNİTED-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

ST James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Wolverhampton maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında...
DİĞER
Hakan Sabancı ile ayrılığına dair net cevap geldi! Hande Erçel sorulara bakın nasıl tepki verdi: "Asla..."
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Yunanistan’da manşetler alev aldı!
Cimbom'un hedefi 5'te 5!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... 11:10
Başakşehir yeni hocasını açıkladı! Başakşehir yeni hocasını açıkladı! 11:07
Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? 10:59
Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? 10:55
Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? 10:50
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! 10:45
Daha Eski
Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! 10:41
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 10:30
İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 10:25
Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:10
Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı 10:09
EuroBasket'te kupa sahibini bulacak EuroBasket'te kupa sahibini bulacak 10:02