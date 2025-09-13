CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Chelsea maçı izle | Brentford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Chelsea maçı izle | Brentford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brentford ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Keith Andrews yönetiminde 3 puan alarak milli ara sonrası moralli başlamayı hedefleyen Brentford, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Enzo Maresca ile şampiyon olmayı hedefleyen Chelsea ise zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Brentford-Chelsea maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Brentford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brentford-Chelsea maçı izle | Brentford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Brentford ile Chelsea karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Keith Andrews yönetimindeki Brentford, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına moral vermek istiyor. Hedefini zirveye koyan Chelsea ise kritik maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Enzo Maresca ile Chelsea, deplasmanda etkili bir galibiyet arıyor. Peki, Brentford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Brentford-Chelsea maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak.

BRENTFORD-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Kelleher, Kayode, van den Berg, Collins, Lewis-Potter, Henderson, Yarmoliuk, Schade, Damsgaard, Ouattara, Thiago

Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Gittens, George, Guiu

F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş annesi Perihan Savaş ile Harbiye'de böyle görüntülendi! "Burası bambaşka!"
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında...
