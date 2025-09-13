Brentford-Chelsea maçı izle | Brentford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Brentford ile Chelsea karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Keith Andrews yönetimindeki Brentford, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına moral vermek istiyor. Hedefini zirveye koyan Chelsea ise kritik maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Enzo Maresca ile Chelsea, deplasmanda etkili bir galibiyet arıyor. Peki, Brentford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Brentford-Chelsea maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak.

BRENTFORD-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Kelleher, Kayode, van den Berg, Collins, Lewis-Potter, Henderson, Yarmoliuk, Schade, Damsgaard, Ouattara, Thiago

Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Gittens, George, Guiu