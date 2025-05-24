Mohamed Salah Premier League'de sezonun oyuncusu seçildi

Sezonun en iyi oyuncusu ödülü için aday gösterilen sekiz futbolcu arasında Salah açık ara favori olarak gösteriliyordu. Liverpool'dan Ryan Gravenberch ve Virgil van Dijk'in yanı sıra Nottingham Forest'tan Morgan Gibbs-White ve Chris Wood, Newcastle'dan Alexander Isak, Arsenal'den Declan Rice ve Brentford'dan Bryan Mbeumo da adaylar arasında yer aldı.

Ancak hem şampiyonlukta oynadığı belirleyici rol hem de bireysel istatistikleriyle Salah, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Sezonu 28 golle gol kralı olarak tamamlayan tecrübeli oyuncu, aynı zamanda 18 asistle asist krallığında da zirvede yer aldı.

32 yaşındaki yıldız bu ödülü kariyerinde ikinci kez kazanmış oldu. İlk kez 2017/2018 sezonunda aynı unvana layık görülen Salah, bu başarısıyla Manchester City'den Phil Foden'ın ardından ödülün yeni sahibi oldu.