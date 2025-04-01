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Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton-West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 13:38
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Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Wolverhampton-West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton-West Ham United maçı 1 Nisan Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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