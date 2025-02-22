Ipswich Town-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Ipswich Town ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Kötü gidişin ardından Ange Postecoglou yönetiminde son iki lig maçını da kazanan deplasman takımı, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.Her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWİCH TOWN-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town-Tottenham maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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