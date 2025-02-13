Kai Havertz sezonu kapattı!

Arsenal'ın 25 yaşındaki Alman forveti Kai Havertz, Dubai'deki antrenman kampında yaşadığı hamstring yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Havertz'in önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı ve rehabilitasyon sürecinin 2025/26 sezonu öncesine kadar süreceği belirtildi.

Bu sakatlık, Arsenal'in hücum hattındaki sorunları daha da derinleştirdi. Daha önce Gabriel Jesus ve Gabriel Martinelli de ciddi sakatlıklar yaşamıştı.

Havertz, bu sezon Arsenal formasıyla 15 gol atarak takımın en skorer ismi olmuştu.