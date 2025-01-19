Everton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Everton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ange Postecoglou yönetiminde beklenmedik bir düşüş yaşayan Tottenham 15. sıraya kadar gerilerken son 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi. 17 puanla rakibinin bir sıra altında yer alan Everton ise son 3 maçını da kaybetti. Teknik diktör değişikliğine giden ev sahibi takım, David Moyes yönetiminde çıkış arıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Tottenham - Everton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

EVERTON TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Goodison Park'ta oynanacak Everton - Tottenham maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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