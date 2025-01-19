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Haberler İngiltere Premier Lig Everton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşan Tottenham, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan deplasman takımında Ange Postecoglou'nun nasıl bir müdahalede bulunacağı ise merakla bekleniyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Everton ise evinde oynayacağı maçta 3 puanı almak istiyor. Son 3 maçını da kaybeden ev sahibi takım, kötü gidişe dur demeyi hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Everton - Tottenham  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:28 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:37
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Everton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Everton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ange Postecoglou yönetiminde beklenmedik bir düşüş yaşayan Tottenham 15. sıraya kadar gerilerken son 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi. 17 puanla rakibinin bir sıra altında yer alan Everton ise son 3 maçını da kaybetti. Teknik diktör değişikliğine giden ev sahibi takım, David Moyes yönetiminde çıkış arıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Tottenham - Everton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

EVERTON TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Goodison Park'ta oynanacak Everton - Tottenham maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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