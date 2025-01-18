Ömürlük imza

BU sezon İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Machester City, Norveçli golcüsü Erling Haaland ile ender görülen bir sözleşme imzaladı. Henüz 24 yaşında olmasına karşın İngiliz ekibinin tarihindeki en golcü 15. isim olmayı başaran Erling Haaland'ın sözleşmesinin 10 yıl uzatılarak 2034 senesine kadar devam edeceği açıklandı.

28 MAÇTA 21 GOL

M. City'den yapılan açıklamada "Haaland, City ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Küresel çapta futbolda forma giyen en iyi forvetlerden biri olan 24 yaşındaki yıldız, 2022 yazında B.Dortmund'dan kulübe katıldığından bu yana olağanüstü ilk 2,5 sezon geçirdi" ifadeleri kullanıldı. Haaland bu sezon 28 maçta 21 gol attı.