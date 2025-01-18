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Haberler İngiltere Premier Lig Ömürlük imza

Ömürlük imza

Manchester City, Haaland ile 10 senelik yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Norveçli yıldız, 2034 yılına kadar İngiliz devinde devam edecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Ömürlük imza

BU sezon İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Machester City, Norveçli golcüsü Erling Haaland ile ender görülen bir sözleşme imzaladı. Henüz 24 yaşında olmasına karşın İngiliz ekibinin tarihindeki en golcü 15. isim olmayı başaran Erling Haaland'ın sözleşmesinin 10 yıl uzatılarak 2034 senesine kadar devam edeceği açıklandı.

28 MAÇTA 21 GOL

M. City'den yapılan açıklamada "Haaland, City ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Küresel çapta futbolda forma giyen en iyi forvetlerden biri olan 24 yaşındaki yıldız, 2022 yazında B.Dortmund'dan kulübe katıldığından bu yana olağanüstü ilk 2,5 sezon geçirdi" ifadeleri kullanıldı. Haaland bu sezon 28 maçta 21 gol attı.

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