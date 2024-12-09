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Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea'nin yıldızı Marc Cucurella Tottenham derbisinin ardından kramponlarını çöpe atıp özür diledi

Chelsea'nin yıldızı Marc Cucurella Tottenham derbisinin ardından kramponlarını çöpe atıp özür diledi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin Tottenham deplasmanına konuk olduğu maç, 4-3 Chelsea galibiyeti ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Marc Cucurella, taraftarlardan ilginç bir şekilde özür diledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 14:32
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Chelsea'nin yıldızı Marc Cucurella Tottenham derbisinin ardından kramponlarını çöpe atıp özür diledi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Londra derbisinde Tottenham'ı deplasmanda 4-3 yendi. Bu skor ile birlikte Chelsea, Tottenham karşısında üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Chelsea'nin sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybı yaptı. Her iki top kaybının ardından Tottenham, Chelsea ağlarını havalandırdı ve dakika 11'de skor 2-0'dı.

26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirirken maçın ardından taraftarlardan özür diledi.

Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, 'Üzgünüm maviler' notunu düştü.

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