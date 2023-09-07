Hugo Lloris Tottenham'ın ikinci takımına gönderilecek

2012 yılında Olympique Lyon'dan 12.6 milyon euro bonservis karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer olan Hugo Lloris'in takımıyla olan bağları kopma aşamasına geldi.

İngiliz basınına yer alan habere göre; Tottenham Hotspur'un, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve şu ana kadar oynanan maçlarda süre alamayan Fransız kaleci Hugo Lloris'i takımla birlikte antrenmanlara çıkarmayacak.

İngiliz ekibinin, 36 yaşındaki tecrübeli kaleciye çalışmalarını Ocak ayına kadar Tottenham'ın ikinci takımıyla sürdüreceğini söylediği öne sürüldü.

TAKIMDAN AYRILACAK

Sözleşmesi Tottenham ile 2024 yılında sona erecek Hugo Lloris'in Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı bellirtildi.

TOTTENHAM PERFORMANSI

Tottenham formasıyla toplam 444 maça çıkan tecrübeli eldiven Lloris kalesinde 508 gol görürken 151 karşılaşmada kalesini gole kapattı.